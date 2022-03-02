Заболотный получил травму в середине первого тайма матча Кубка России против «Сочи»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил травму в середине первого тайма матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи».

30-летний форвард получил повреждение на 23-й минуте и покинул поле. Вместо него вышел новичок армейцев Хесус Медина, для которого игра с сочинцами станет второй в составе красно-синих.

В сезоне-2021/22 Заболотный принял участие в 19 матчах ЦСКА, на его счету 6 голов и 1 результативная передача.