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«Сочи» — ЦСКА: Заболотный получил травму, вместо него вышел Медина

Заболотный получил травму в середине первого тайма матча Кубка России против «Сочи»
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил травму в середине первого тайма матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи».

30-летний форвард получил повреждение на 23-й минуте и покинул поле. Вместо него вышел новичок армейцев Хесус Медина, для которого игра с сочинцами станет второй в составе красно-синих.

В сезоне-2021/22 Заболотный принял участие в 19 матчах ЦСКА, на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

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Антон Заболотный
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ФК Сочи
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