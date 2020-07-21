Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорные эпизоды полуфинального матча Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

— Кубковые матчи — это особенные матчи, — сказал Николаев в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер». — А то, что встречались «Зенит» и «Спартак», придает этому полуфиналу особое значение. Поэтому всегда есть вопросы и к судьям, и к футболистам. Момент с участием Соболева и Жиркова очень интересный. Во время трансляции мы видели только концовку этого эпизода, когда Жирков держит за майку Соболева. Но мы не видим начала эпизода, когда идет борьба за позицию. Соболев отталкивает Жиркова, а потом тот хватает его за майку. Здесь обоюдная борьба. Это тяжело увидеть арбитру. Момент увидели судьи на ВАР и не стали вмешиваться. Отсутствие реакции у Соболева? Судьи не любят, когда говорят, что реакция футболистов на что-то влияет. Но мы понимаем, что в такой игре футболист бы начал апеллировать к арбитру, если бы почувствовал несправедливость.

Желтая карточка Оздоеву за фол на Айртоне? Справедливое решение арбитра, был повод у Иванова показать именно желтую карточку. Он задал хорошую планку единоборств, давал ребятам играть, применил несколько раз очень хорошо принцип преимущества.