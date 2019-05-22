Смолов мог пробить пенальти в финале Кубка "Локо" – "Урал". Секретная записка Юрия Семина

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подготовил список пенальтистов на случай, если бы в финале Олимп-Кубка России с "Уралом" в Самаре (1:0) не был выявлен победитель в основное и дополнительное время. Исполнять 11-метровые не потребовалось – трофей красно-зеленым принес точный удар полузащитника Дмитрия Баринова на 27-й минуте.

В список Семина вошли: 1. Алексей (Миранчук). 2. Антон (Миранчук). 3. Крыховяк. 4. Фернандеш. 5. Жемалетдинов. 6. Баринов. 7. Чорлука (Смолов).

Очевидно, список был составлен до игры. Так, Антон Миранчук был заменен из-за травмы голеностопа по ходу второго тайма, а Федор Смолов покинул поле в добавленные минуты.

На чемпионате мира-2018 Смолов взялся исполнять первый 11-метровый в серии четвертьфинала Россия – Хорватия 7 июля (2:2, 3:4) – и смазал попытку "паненкой". Также форвард "Локо" не реализовал пенальти в матче чемпионата со "Спартаком" 2 декабря 2018-го (1:2).