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Сегодня, 20:07

Силкин: «Смолов — один из лучших российских нападающих»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру нападающего «Динамо» Федора Смолова в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:0).

«В ворота «Зенита» Смолов забил шикарный гол, просто мастер. Шансов вратарю он вообще не оставил. Смолов — один из лучших российских нападающих, он все еще способен принести пользу. Он здорово играет внизу, умеет играть в пас, хорошо видит поле. Он еще принесет пользу команде», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Всего в текущем сезоне 33-летний Смолов провел 20 матчей за бело-голубых, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-smolov-odin-iz-luchshih-rossijskih-napadayushhih/
Сергей Силкин
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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