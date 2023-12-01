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Сегодня, 19:30

Шалимов: «ЦСКА после выхода Чалова чуть поднимается в атаку, начинает играть в два форварда»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру ЦСКА и «Ростова» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

«Армейцы привезли основной состав, а «Ростов» выставил микст, не поставив нескольких основных — Осипенко, Глебова, Байрамяна. Что заметил у ЦСКА после выхода Чалова — команда чуть поднимается в атаку, начинает играть в 2 форварда, схема меняется, чего раньше не было, за исключением игры с Нижним в Москве, когда Федотов заменами и сменой схемы просто перевернул игру», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Ответная кубковая игра между командами состоится 12-14 марта, когда завершится зимний перерыв в РПЛ. Также ЦСКА и «Ростов» встретятся 3 декабря в рамках 17-го тура чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-tsska-posle-vy-hoda-chalova-chut-podnimaetsya-v-ataku-nachinaet-igrat-v-dva-forvarda/
Игорь Шалимов
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РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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