Шалимов: «ЦСКА после выхода Чалова чуть поднимается в атаку, начинает играть в два форварда»

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру ЦСКА и «Ростова» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

«Армейцы привезли основной состав, а «Ростов» выставил микст, не поставив нескольких основных — Осипенко, Глебова, Байрамяна. Что заметил у ЦСКА после выхода Чалова — команда чуть поднимается в атаку, начинает играть в 2 форварда, схема меняется, чего раньше не было, за исключением игры с Нижним в Москве, когда Федотов заменами и сменой схемы просто перевернул игру», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Ответная кубковая игра между командами состоится 12-14 марта, когда завершится зимний перерыв в РПЛ. Также ЦСКА и «Ростов» встретятся 3 декабря в рамках 17-го тура чемпионата России.