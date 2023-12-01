Шалимов: «Балтика» думает только о чемпионате»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал первый матч «Балтики» и «Локомотива» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (2:2).

«Балтика» думает только о чемпионате, тренеры раскладывают состав так, чтобы лучшие сыграли в РПЛ, где положение очень тяжелое. «Локо» играл основным составом, за исключением Дзюбы. И в принципе, понятна логика штаба «Локо» — лучше быстрее отыграть основой в Калининграде, чтобы перебить эмоции от неудачного матча в Екатеринбурге, чем жить ими неделю до матча с «Зенитом». Получается некое равновесие — в Самаре упустили победу, здесь сумели добыть ничью», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Ответная игра между командами состоится в марте 2024-го. Она пройдет на «РЖД Арене» в Москве.

В РПЛ железнодорожники с 25 очками занимают восьмое место. Команда из Калининграда располагается на 15-й позиции (12 очков).