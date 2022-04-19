У Моро перелом центральных резцов верхней челюсти после матча «Балтика» — «Динамо»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Николы Моро после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Балтикой» (1:1, пен. 5:4).

На 31-й минуте хорват разбил нос в столкновении с защитником калининградцев Максимом Тишкиным. Моро покинул поле из-за кровотечения из носа. Его заменил Вячеслав Грулев.

«После столкновения с игроком «Балтики» Моро получил рваную рану верхней губы и перелом центральных резцов верхней челюсти. Сотрясение головного мозга — под вопросом. Рана зашита сразу после игры врачами команды», — приводит слова врача пресс-служба московской команды.

Москвичи вышли в полуфинал турнира. Соперник «Динамо» будет определен позднее.