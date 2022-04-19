Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 23:04

У Моро перелом центральных резцов верхней челюсти после матча «Балтика» — «Динамо»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Николы Моро после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Балтикой» (1:1, пен. 5:4).

На 31-й минуте хорват разбил нос в столкновении с защитником калининградцев Максимом Тишкиным. Моро покинул поле из-за кровотечения из носа. Его заменил Вячеслав Грулев.

«После столкновения с игроком «Балтики» Моро получил рваную рану верхней губы и перелом центральных резцов верхней челюсти. Сотрясение головного мозга — под вопросом. Рана зашита сразу после игры врачами команды», — приводит слова врача пресс-служба московской команды.

Москвичи вышли в полуфинал турнира. Соперник «Динамо» будет определен позднее.

Никола Моро
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Шварц отметил игру вратаря «Динамо» Лещука в матче против «Балтики»
Лещук получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» после встречи «Балтика» — «Динамо»
Мирзоян: «Такой матч дает шанс исправить все плохое, что было в сезоне»
Шварц рассказал о состоянии Моро после матча «Балтика» — «Динамо»
Балтийская волна едва не остановила «Динамо». Команда Шварца в двух шагах от трофея
«За такую игру бывает стыдно. Если бы не Лещук, «Динамо» никуда не вышло». Лещенко — о победе над «Балтикой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещук получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» после встречи «Балтика» — «Динамо»

Шварц отметил игру вратаря «Динамо» Лещука в матче против «Балтики»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости