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Брагин принес извинения Йевтичу за нанесенную травму

09:25
Дарко Йевтич. Фото ФК «Рубин».
Дарко Йевтич. Фото ФК «Рубин».
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Нападающий «СКА-Хабаровск» Владислав Брагин принес извинения полузащитнику «Рубина» Дарко Йевтичу. В матче Кубка России Брагин в борьбе за мяч ударил соперника локтем в голову, полузащитник казанцев получил сотрясение мозга и перелом носа.

«Хотел бы принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу, игроку ФК «Рубин», за тот эпизод матча, в котором он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно, — сказал Брагин. — Это футбол. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко Йевтичу, принес ему извинения, на что он мне ответил: «Спасибо».

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