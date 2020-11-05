Брагин принес извинения Йевтичу за нанесенную травму

Нападающий «СКА-Хабаровск» Владислав Брагин принес извинения полузащитнику «Рубина» Дарко Йевтичу. В матче Кубка России Брагин в борьбе за мяч ударил соперника локтем в голову, полузащитник казанцев получил сотрясение мозга и перелом носа.

«Хотел бы принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу, игроку ФК «Рубин», за тот эпизод матча, в котором он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно, — сказал Брагин. — Это футбол. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко Йевтичу, принес ему извинения, на что он мне ответил: «Спасибо».