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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Шинник» — «Сочи»: составы команд

18:01

Cтали известны составы «Шинника» и «Сочи» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.

«Шинник»: Антипин, Первушин, Покидышев, Щербаков, Эктов, Зинков, Алейников, Кожемякин, Самойлов, Самодин, Низамутдинов.

Запасные — Яшин, Гошев, Стешин, Вовк, Пугин, Дроздов, Бетюжнов, Пухов, Олейников, Мацхарашвили, Визнович, Гонгапшев.

«Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.

Запасные — Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Калугин, Полоз, Мостовой, Колдунов, Лагатор, А. Заболотный.

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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