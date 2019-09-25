«Шинник» — «Сочи»: составы команд
18:01
Cтали известны составы «Шинника» и «Сочи» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.
«Шинник»: Антипин, Первушин, Покидышев, Щербаков, Эктов, Зинков, Алейников, Кожемякин, Самойлов, Самодин, Низамутдинов.
Запасные — Яшин, Гошев, Стешин, Вовк, Пугин, Дроздов, Бетюжнов, Пухов, Олейников, Мацхарашвили, Визнович, Гонгапшев.
«Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.
Запасные — Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Калугин, Полоз, Мостовой, Колдунов, Лагатор, А. Заболотный.
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября