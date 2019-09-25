«Шинник» победил «Сочи» по пенальти

«Шинник» вышел в 1/8 финала Олимп-Кубка России. Ярославцы обыграли новичка премьер-лиги «Сочи» в серии пенальти — 5:4. Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0.

В 1/8 финала «Шинник» встретится с «Нижним Новгородом», который выбил «Краснодар» (1:0).

Олимп-Кубок России

1/16 финала

«Шинник» (Ярославль) — «Сочи» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4

«Шинник»: Антипин, Первушин, Щербаков, Покидышев, Зинков (Дроздов, 96), Алейников, Кожемякин, Самойлов (Пухов, 89), Эктов (Олейников, 67), Самодин (Визнович, 75), Низамутдинов.

«Сочи»: Фролов, Цаллагов (Лагатор, 102), Мевля, Новосельцев, Набиуллин (Мостовой, 66), Шакуро, Миладинович, Бурмистров, Померко, Бахтияров (А.Заболотный, 66), Карапетян (Полоз, 80).

Предупреждения: Щербаков, 47. Померко, 87.

Судьи: Шадыханов. Сафьян (оба — Москва), Филипкин (Екатеринбург).

25 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник».

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