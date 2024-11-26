«Шинник» встретится с «Акроном» в четвертьфинале пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Игра состоится на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Шинник» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Стадия плей-офф Кубка России сезона-2024/25 стартует 26 ноября 2024-го и завершится 15 мая 2025-го. Суперфинал состоится 1 июня.

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