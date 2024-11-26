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«Шинник» — «Акрон»: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Шинник» сыграют с «Акроном» в четвертьфинале пути регионов Кубка России 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артем Дзюба, игрок ФК «Акрон».
Фото ФК «Акрон»

«Шинник» встретится с «Акроном» в четвертьфинале пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Игра состоится на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Шинник» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Стадия плей-офф Кубка России сезона-2024/25 стартует 26 ноября 2024-го и завершится 15 мая 2025-го. Суперфинал состоится 1 июня.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 нояб, 18:15. Шинник (Ярославль)
Шинник
Акрон

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Шинник
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