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«Тюмень» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Тюмень» сыграет с «Краснодаром» в четвертьфинале пути регионов Кубка России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Тюмень» сыграет с «Краснодаром» в 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Матч состоится на стадионе «Геолог» в Тюмени. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Тюмень» — «Краснодар» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России сезона-2024/2025 стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 нояб, 16:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
Краснодар

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Тюмень
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