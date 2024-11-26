«Тюмень» сыграет с «Краснодаром» в 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Матч состоится на стадионе «Геолог» в Тюмени. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Тюмень» — «Краснодар» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России сезона-2024/2025 стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.

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