Сергей Юран: «Когда узнал, что «Рубин» привез основу, подумал, что так даже лучше»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал победу над «Рубином» в групповом турнире Кубка России. Дальневосточники выиграли 1:0 и вышли в плей-офф.

— Считаю, мы заслуженно победили, — сказал Юран в интервью «СЭ». — С уважением относимся к «Рубину», но разбирали, старались найти оптимальные варианты, — говорит Юран. — Хотели минимизировать моменты у своих ворот и максимально эффективно действовать в атаке. Так что хочу сказать спасибо ребятам. Они выполнили установку. В целом, считаю, результат закономерен. Мы прошли дальше.

— Ожидали, что «Рубин» привезет практически основной состав?

— Честно говоря, нет. Казанцы сейчас набрали ход в РПЛ, победили «Зенит», «Арсенал». И в случае удачного исхода встречи с «Химками» может уже залезть в четверку. Так что я предполагал, что тренеры соперника могут поставить смешанный состав, чтобы поберечь ключевых исполнителей для чемпионата.

— Ваша реакция, когда узнали, что прилетели основой?

— Подумал, что так даже лучше. Сказал своим футболистам: «Есть шанс показать себя на фоне премьер-лиги, проявляйте себя. Ничего там сверхъестественного нет». Видите, все получилось. (Виталий Айрапетов)

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