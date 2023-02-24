Защитник ЦСКА Гаич: «3:0 — отличный результат для первого матча. У нас большие шансы выйти в полуфинал»

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился мнением о матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Краснодара» (3:0).

«Это был тяжелый матч, погодные условия внесли коррективы, но мы хорошо контролировали игру, создавали свои моменты и использовали их. Мы могли забить еще больше, счет мог быть и крупнее, но нам не удалось реализовать все подходы. В любом случае, 3:0 — это отличный результат для первого матча. У нас большие шансы выйти в полуфинал, потому что есть преимущество в три мяча», — приводит «РБ Спорт» слова защитника.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.