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Сергей Семак: «Благодарю «Спартак» за сумасшедшую самоотдачу»

21:43
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России (2:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

— Хороший первый тайм. Можно только поблагодарить «Спартак» за хороший матч, за сумасшедшую самоотдачу. Был настоящий кубковый матч, много спорных решений, карточек. Но это эмоции. Я доволен ребятами. Будем готовиться к финалу. Важно, что мы завоевали право играть в финале.

— С чем была связана замена Караваева на Осорио?

— Здорово сыграл Айртон, активно подключался. Ларссон, Бакаев — быстрые игроки. Соболев был хорош. Моменты возникали у наших ворот после фланговых передач. Соболев грамотно открывался за спины защитников и оставался один на один с крайними защитниками. Мы добавили Осорио и решили эту проблему. (Гоша Чернов)

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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