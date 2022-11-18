Сергей Карасев будет работать на матче «Краснодар» — «Локомотив»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура Пути РПЛ Кубка России, сообщает сайт РФС.
22 ноября, вторник
«Урал» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Николай Левников.
«Торпедо» — «Сочи»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Эдуард Малый.
23 ноября, среда
«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Алексей Тюмин.
«Ахмат» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Фролов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мацюра.