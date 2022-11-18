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Сегодня, 16:33

Сергей Карасев будет работать на матче «Краснодар» — «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура Пути РПЛ Кубка России, сообщает сайт РФС.

22 ноября, вторник

«Урал» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Николай Левников.

«Торпедо» — «Сочи»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Эдуард Малый.

23 ноября, среда

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ахмат» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Фролов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мацюра.

Источник: https://rfs.ru/news/217169
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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