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Сегодня, 16:16

Защитник «Урала» Филипенко может пропустить оставшиеся матчи Кубка России

Мария Гусева
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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что защитник клуба Егор Филипенко еще не до конца восстановился после травмы и, возможно, пропустит оставшиеся матчи Кубка России.

«Насколько я знаю, Егор немного травмирован, но думаю, может, еще и сыграет. Однако это лучше у врачей спросить», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

34-летний белорусский защитник почувствовал дикомфорт перед матчем 17-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

В текущем сезоне Филипенко провел за «Урал» 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-urala-filipenko-mozhet-propustit-ostavshiesya-matchi-fonbet-kubka-rossii/
Егор Филипенко
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Кубок России
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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