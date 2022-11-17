Защитник «Урала» Филипенко может пропустить оставшиеся матчи Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что защитник клуба Егор Филипенко еще не до конца восстановился после травмы и, возможно, пропустит оставшиеся матчи Кубка России.

«Насколько я знаю, Егор немного травмирован, но думаю, может, еще и сыграет. Однако это лучше у врачей спросить», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

34-летний белорусский защитник почувствовал дикомфорт перед матчем 17-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

В текущем сезоне Филипенко провел за «Урал» 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.