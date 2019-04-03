Сергей Хусаинов: "ВАР помог - пенальти на Еременко верный. Но Левников сам должен был его определить"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что ВАР правильно определил пенальти в ворота "Локомотива" в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России с "Ростовом" (2:2).

– Что произошло? В штрафной площади "Локомотива" шла борьба за мяч, – сказал Хусаинов. – Два игрока хозяев и Еременко. Кирилл Левников почему-то сам не видит фола на игроке "Ростова", а обращается к ВАР… Странно. Фол на Еременко был. Надо вообще-то разбираться в единоборствах. Слава богу, у него хорошие варовцы – Сергей Карасев и Виталий Мешков. Они настояли на просмотре. Справедливость восторжествовала. ВАР помог. Только судья сам должен был разобраться в эпизоде, а не обращаться к видеоарбитрам! (Виталий Айрапетов)​

"Локомотив" - "Ростов": Левников назначил пенальти после видеопросмотра