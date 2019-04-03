"Локомотив" - "Ростов": Левников назначил пенальти после видеопросмотра

"Ростов" вышел вперед в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России против "Локомотива". Пенальти на 84-й минуте реализовал хавбек Ивелин Попов.
Одиннадцатиметровый был назначен после видеопросмотра: арбитр Кирилл Левников воспользовался системой ВАР, чтобы подтвердить нарушение правил на хавбеке дончан Романе Еременко со стороны защитника Ведрана Чорлуки.
📹 Ивелин Попов реализовал пенальти в ворота "Локомотива", назначенный при помощи системы VAR!#ЛокоРостов #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/m1xUeSIWBm– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 апреля 2019 г.
#ЛокоРостов – 1️⃣:1️⃣– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.
ВАР! Пенальти в ворота "Локо"!
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