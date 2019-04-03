"Локомотив" - "Ростов": Левников назначил пенальти после видеопросмотра

"Ростов" вышел вперед в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России против "Локомотива". Пенальти на 84-й минуте реализовал хавбек Ивелин Попов.

Одиннадцатиметровый был назначен после видеопросмотра: арбитр Кирилл Левников воспользовался системой ВАР, чтобы подтвердить нарушение правил на хавбеке дончан Романе Еременко со стороны защитника Ведрана Чорлуки.

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