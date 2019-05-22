Семин считает, что в финале Кубка России нет фаворита

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с "Уралом"​.

– Отсутствие Кверквелии и Хеведеса? В процессе сезона всегда появляются проблемы с травмами, особенно в концовке, – сказал Семин в эфире канала "Матч! Премьер". – Опоздание "Локомотива"? Это случилось не по вине команды, а по вине организаторов.

В финале никогда нет фаворита. В решающем матче играют две равные команды, которые с большим трудом пробились сюда, проведя тяжелые игры.

У меня колоссальный кубковый опыт? Главные действующие лица – футболисты на поле. От них все зависит.