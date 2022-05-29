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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 14:03

Андрей Тихонов считает, что в финале БЕТСИТИ Кубка России победит «Спартак»

Артем Бухаев
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Антон Иванов
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, кто, по его мнению, станет победителем БЕТСИТИ Кубка России. Сегодня, 29 мая, красно-белые сыграют с «Динамо» в финальном матче.

— Как вы считаете, кто сегодня станет обладателем Кубка России?

— «Спартак», конечно. Красно-белые победят сегодня со счетом 2:1. Я очень хочу и верю в это!

— Заезд команды в Тарасовку поможет команде? Поднимет дух?

—  Я считаю, что это не поможет. Какая разница? Можно и дома готовиться к матчу. Это всего лишь момент психологии. Есть игра, мастерство и желание.

— Вчера на финале Лиги чемпионов в Париже был фанатский беспредел. У вас есть уверенность в том, что сегодня организация матча будет на высоком уровне?

— Хотелось бы, конечно, избегать подобных ситуаций. У нас люди более благоразумные. В Париже были болельщики из двух разных стран, у нас сегодня такого нет. Будем надеяться, что все пройдет более спокойно.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в «Лужниках». Начало — в 17.00 мск.

Андрей Тихонов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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