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Сегодня, 22:04

«Балтика» — «Ахмат»: Мусаев вывел хозяев вперед и сделал дубль

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев сделал дубль в матче 6-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Ахмата».

На 48-й минуте форвард вывел свою команду вперед — 2:1.

На 79-й минуте Мусаев забил второй мяч и укрепил преимущество калининградцев — 3:1.

В случае победы «Балтика» займет второе место в группе C и выйдет в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Ахмат» в таком случае станет третьим и продолжит участие в турнире в плей-офф Пути регионов.

Сергей Семак, Сергей Игнашевич и&nbsp;Мирослав Ромащенко. «Зенит» обыграл «Крылья», «Балтика» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России
FONBET Кубок России. Группа C
31 окт, 20:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
4:1
Ахмат

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