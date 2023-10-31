«Балтика» — «Ахмат»: Мусаев вывел хозяев вперед и сделал дубль

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев сделал дубль в матче 6-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Ахмата».

На 48-й минуте форвард вывел свою команду вперед — 2:1.

На 79-й минуте Мусаев забил второй мяч и укрепил преимущество калининградцев — 3:1.

В случае победы «Балтика» займет второе место в группе C и выйдет в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Ахмат» в таком случае станет третьим и продолжит участие в турнире в плей-офф Пути регионов.