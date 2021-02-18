Семак высказался о формате БЕТСИТИ-Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ-Кубка России против «Арсенала» высказался о формате турнира в этом сезоне. Клубы, участвовавшие в еврокубках, стартовали в Кубке страны со стадии 1/8 финала.

«У нас не было практически ни одного свободного окна в осенней части, когда есть еврокубки и чемпионат, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Конечно, многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России, потому что невозможно в таком режиме работать, в том числе из-за длинных перелетов, и зачастую играют вторые составы или те футболисты, которые нечасто выходят».

Тренер подчеркнул, что его команде удалось разгрузить календарь, чем могут быть недовольны клубы, которые стартовали в сетке раньше.

«Но учитывая те реалии, которые есть — этот сезон, календарь для клубов, участвующих в еврокубках, это хорошо. Но то, что мы играем на одну игру меньше, не очень нравится командам, которым приходилось проходить некий отбор. Хотя мне кажется, что он не суперсложный», — добавил Семак.

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 20 февраля, начало — в 17.00 по московскому времени.