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Семак высказался о формате БЕТСИТИ-Кубка России

16:07
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ-Кубка России против «Арсенала» высказался о формате турнира в этом сезоне. Клубы, участвовавшие в еврокубках, стартовали в Кубке страны со стадии 1/8 финала.

«У нас не было практически ни одного свободного окна в осенней части, когда есть еврокубки и чемпионат, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Конечно, многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России, потому что невозможно в таком режиме работать, в том числе из-за длинных перелетов, и зачастую играют вторые составы или те футболисты, которые нечасто выходят».

Тренер подчеркнул, что его команде удалось разгрузить календарь, чем могут быть недовольны клубы, которые стартовали в сетке раньше.

«Но учитывая те реалии, которые есть — этот сезон, календарь для клубов, участвующих в еврокубках, это хорошо. Но то, что мы играем на одну игру меньше, не очень нравится командам, которым приходилось проходить некий отбор. Хотя мне кажется, что он не суперсложный», — добавил Семак.

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 20 февраля, начало — в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-02-18-sergey-semak-my-soskuchilis-po-bolelshchikam-i-atmosfere-kotoraya-tsarit-na-nashem-stadione.htm

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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