Шварц поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц 19 февраля на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала Кубка России против «Спартака» поделился ожиданиями от игры.

— Что вы ждете от завтрашней игры со «Спартаком»?

— Интенсивной игры, это первый матч после зимней паузы. Мы интенсивно тренировались и ждем такой же игры.

— Вопрос погодный — главный. Если за час до игры инспектор обратится к вам и скажет, что игру можно отменить, то как отреагируете?

— Мы готовимся к игре и полностью на ней сконцентрированы. Наш фокус именно на подготовке к завтрашнему матчу.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 19.30 (мск). Согласно регламенту проведения турнира, встреча может быть перенесена по просьбе одной из команд, если температура воздухе ниже 15 градусов.