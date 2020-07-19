Семак рассказал, кто из молодежи будет готовиться к сезону

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России (2:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

— Дадите ли вы резерву время в матче с «Ростовом»?

— Посмотрим. В понедельник соберемся на базе, оценим состояние игроков.

— Кто из молодых игроков будет готовиться к следующему сезону?

— Те, кто с нами работали, те и начнут подготовку — Шамкин, Одоевский Прохин, Мусаев.

— Показалось, что слабое звено «Спартака» — правый фланг обороны. Когда вы переместили Малкома туда, «Спартаку» стало тяжелее. Это осознанное решение?

— Мы предполагали такой вариант. Есть игроки, которые могут действовать на нескольких позициях. Ротация была вызвана тем, что у соперника были молодые игроки. Этой перестановкой мы закрыли две проблемы: добавили креатива в уязвимую зону и подстраховали зону в обороне. (Гоша Чернов)