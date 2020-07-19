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Семак прокомментировал обсуждение судейства в матчах «Спартака»

18:29
Александр Соболев. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России против «Спартака». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 18.30 (мск).

— Две недели прошло после титула в РПЛ? Нет, расслабленного состояния не было. Эти недели прошли так же, как и предыдущие. Также готовились ко всем матчам. Пытались дать проявить себя тем игрокам, которые меньше и играли. А нашим лидерам отдохнуть.

Матч со «Спартаком»? Специальные разговоры с игроками не нужны, готовимся к каждому матчу. Задача стать чемпионами выполнена. Желание одно — пробиться в финал Кубка. А дальше посмотрим, это футбол. Судейство и «Спартак»? Это естественно, когда много говорят об интересных матчах. У «Спартака» и «Зенита» много болельщиков, обсуждают. Наша задача — играть, работать, выходить на поле, где все будет видно, кто сильнее. Мотивация будет сумасшедшая, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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