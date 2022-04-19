Булыкин: «Маловероятно, что «Динамо» сможет сделать золотой дубль в этом сезоне»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Балтики» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, а также оценил шансы команды на золотой дубль в этом сезоне.

«Думаю, «Динамо» в игре с «Балтикой» не нужно беречь основной состав. «Динамо» сделает все, чтобы побороться за Кубок. Хоть у команды чемпионская гонка, но Кубок тоже хороший трофей. Нас ждет сегодня интересная игра. «Динамо» является фаворитом и должно победить.

Хватит ли сил «Динамо» бороться за оба трофея? Когда начинаешь что-то выдумывать, жертвовать, то ни то, ни другое не получается. Поэтому надо играть во всех турнирах, смотреть на то, кому из игроков хватает сил, а кому нужна замена. Но задачи нужно выполнять. Золотой дубль для «Динамо» будет очень серьезным достижением. Думаю, это маловероятно. Но бороться везде до конца «Динамо» может и будет это делать», — цитирует Betonmobile Булыкина.

Матч «Балтика» — «Динамо» состоится сегодня, 19 апреля в Калининграде. Начало игры — в 20.00 (мск).