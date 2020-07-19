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«С днем рождения, чемпион!» «Спартак» поздравил Самедова

17:22
Александр Самедов. Фото ФК «Спартак»
Александр Самедов. Фото ФК «Спартак»

«Спартак» поздравил с днем рождения воспитанника команды Александра Самедова. Бывшему полузащитнику красно-белых исполнилось 36 лет.

Самедов начал в «Спартаке» карьеру в 2001 году. В 2005-м он покинул красно-белых и вернулся в январе 2017 года. В начале 2019 года хавбек перешел в «Крылья Советов», а через полгода завершил выступления на профессиональном уровне.

«Сегодня чемпиону России в составе «Спартака» Александру Самедову исполняется 36 лет!

Александр точно знает, как надо играть против нашего сегодняшнего соперника. Уверены, он успел поделиться секретами. С днем рождения, чемпион!" - говорится в Twitter «Спартака».

«Спартаку» сегодня предстоит игра 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Зенита». Начало — в 18.30.

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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