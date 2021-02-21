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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: Казарцев удалил Брагина после подсказки ВАР

15:43
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Владислав Брагин получил красную карточку в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

Брагин пошел в жесткий подкат прямой ноги против Марио Фернандеса. Игрок сборной России избежал травмы, а главный арбитр встречи Василий Казарцев показал Брагину желтую карточку.

Однако потом он получил подсказку, посмотрел повтор эпизода и все же удалил игрока с поля.

ЦСКА — СКА-Хабаровск

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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