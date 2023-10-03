«Рубин» потерял шансы на выход в плей-офф FONBET Кубка России

«Рубин» лишился шансов на выход из группы в FONBET Кубке России.

В матчах 5-го тура группы B «Рубин» уступил «Уралу» (0:2), а «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1).

«Локомотив» с 10 очками гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе «Урала» и «Ростова» по 8 очков, они разыграют по одной путевке в плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов турнира, а «Рубин» с 4 очками лишился шансов подняться с последнего места в квартете.