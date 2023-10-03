Главный тренер «Балтики» Игнашевич: «Лучшего футбола мы не показали, при таких условиях тяжело побеждать»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча с «Зенитом» в рамках 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2).

— Тяжелая игра для нас по многим причинам. Через два на третий день тяжело играть. Лучшего футбола мы не показали, при таких условиях тяжело побеждать. Поздравляем соперника с победой, — начал Игнашевич.

— Рассчитываете ли вы на Джанаева?

— Конечно, рассчитываем. Он усилил нашу бригаду, помогает в тренировочном процессе. Уверен, он еще поможет нам. Выбор вратарей на игру — прерогатива тренера вратарей.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на первое место в группе C, а также гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Балтика» с 9 очками расположилась на 2-м месте в турнирной таблице.