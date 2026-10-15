«Рубин» — «Оренбург»: во сколько начало матча Кубка России

«Рубин» и «Оренбург» сыграют в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 15 октября. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 18.30 по московскому времени. Соперники выступают в группе А.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

15 октября, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 18.15 мск, за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В предыдущем туре Кубка России «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и победил по пенальти (4:2). После трех матчей казанцы набрали 4 очка и занимают второе место в группе А. «Оренбург» также имеет 4 очка и располагается на третьей строчке.

В последнем матче РПЛ «Рубин» 11 октября дома уступил московскому «Динамо» (0:1), «Оренбург» 10 октября разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0).

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