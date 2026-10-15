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Родина — Спартак: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 15 октября 2026

«Родина» — «Спартак»: во сколько начало матча Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Максименко, игрок «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

«Родина» и «Спартак» сыграют в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 15 октября. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 20.45 по московскому времени. Команды выступают в группе А.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
15 октября, 20:45. Арена Химки (Химки)
Родина
Спартак

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Спартак» можно в матч-центре. Также «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямую трансляцию встречи бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 20.30 мск, за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

&laquo;Родина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Родина» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

В предыдущем туре Кубка России «Спартак» дома победил «Родину» (3:1). После трех матчей красно-белые набрали 7 очков и возглавляют группу А. «Родина» имеет 3 очка и занимает четвертое место.

Кубок России: календарь матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и новости российского футбола.

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Кубок России
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
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