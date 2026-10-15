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Расписание матчей и трансляций Кубка России на 15 октября 2026

Кубок России сезона-2026/27: расписание матчей на 15 октября

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 15 октября, состоятся два заключительных матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27. Обе встречи пройдут в группе А. «Рубин» примет «Оренбург» в Казани, а «Родина» сыграет со «Спартаком» в Химках.

«СЭ» публикует расписание матчей Кубка России на 15 октября и информацию о трансляциях. Время начала — московское.

Расписание Кубка России на 15 октября

18.30. «Рубин» — «Оренбург». «Матч ТВ». Начало эфира — в 18.15.

20.45. «Родина» — «Спартак». «Матч ТВ». Начало эфира — в 20.30.

Обе встречи бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Прямые онлайн-трансляции запланированы также на сайте matchtv.ru.

Перед 4-м туром «Спартак» лидирует в группе А с 7 очками после трех матчей. «Рубин» располагается на втором месте с 4 очками, «Оренбург» также набрал 4 очка и занимает третью строчку. «Родина» с 3 очками идет четвертой.

В предыдущем туре «Спартак» победил «Родину» (3:1), а «Рубин» обыграл «Оренбург» по пенальти (4:2) после ничьей в основное время (1:1).

Следить за ключевыми событиями встреч и результатами можно в футбольном матч-центре «СЭ».

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