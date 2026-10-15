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Рубин — Оренбург: стартовые составы команд на матч 4 тура Пути РПЛ Кубка России 15 октября 2026

«Рубин» и «Оренбург» назвали составы на матч FONBET Кубка России

Сергей Филин

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча состоится 15 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Рубин»: Нигматуллин, Тесленко, Арройо, Урозов, Рожков, Вуячич, Безруков, Сааведра, Грипши, Иву, Сиве.

Запасные: Корец, Ставер, Лобов, Грицаенко, Игнатьев, Самошников, Йочич, Бабаев, Иванов, Сальседо, Моторин, Кузнецов.

«Оренбург»: Дегтев, Ведерников, Хотулев, Назаренко, Рыбчинский, Лукашов, Голыбин, Касимов, Касаджиков, Куль, Пыхчеев.

Запасные: Овсянников, Коробов, Татаев, Паласиос, Джерссон, Пуэбла, Бош, Ценов, Сивис, Гузина, Болотов, Минатулаев.

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
15 октября, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Оренбург

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