«Родина» — «Спартак»: прогноз и коэффициенты на матч Кубка России

««Родина» последнее место в группе занимает. Да, есть победа крупная над «Рубином» 5:0, но это, пожалуй, все, чем может «Родина» порадовать своих болельщиков. У «Спартака» за плохой игрой должна идти хорошая. Плохая игра была в Самаре. Здесь кубковая игра в Химках на искусственном газоне. Надо умудриться этой «Родине» не забить, даже не забить 2 — это надо сильно постараться. Я так думаю, что «Спартак» минимум два точно с его атакой забьет. Надо продемонстрировать свой класс. «Спартак» может это сделать, при этом надо забить минимум 2-3 мяча», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Александр Мостовой, советский и российский футболист

«"Спартак» в этой паре выглядит явно сильнее. По составу, глубине и качеству футболистов разница есть. Тем более в Кубке у красно-белых хватает возможностей для ротации: можно кого-то поберечь, кому-то дать шанс, но уровень команды все равно должен оставаться высоким. «Родина» дома наверняка будет цепляться, для игроков такой матч — возможность громко заявить о себе и заодно показать что-то новому тренеру. Но если «Спартак» сыграет нормально и без лишних приключений, должен забирать здесь свои три очка. При этом ожидаю, что будет забито минимум три забитых мяча. Думаю, счет итоговый будет где-то 1:2 в пользу «Спартака», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».