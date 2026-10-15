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Родина — Спартак: прогноз, ставка и коэффициент на матч Кубка России 15 октября 2026

«Родина» — «Спартак»: прогноз и коэффициенты на матч Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболисты «Спартака» Виктор Парада и Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Родина» и «Спартак» встретятся в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 15 октября. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Родина» — «Спартак»

Букмекеры считают фаворитом встречи «Спартак». На исход встречи в основное время установлены следующие коэффициенты:

  • Победа «Родины» — 7.50.
  • Ничья — 5.00.
  • Победа «Спартака» — 1.40.

Мнение экспретов

Константин Генич, спортивный комментатор

««Родина» последнее место в группе занимает. Да, есть победа крупная над «Рубином» 5:0, но это, пожалуй, все, чем может «Родина» порадовать своих болельщиков. У «Спартака» за плохой игрой должна идти хорошая. Плохая игра была в Самаре. Здесь кубковая игра в Химках на искусственном газоне. Надо умудриться этой «Родине» не забить, даже не забить 2 — это надо сильно постараться. Я так думаю, что «Спартак» минимум два точно с его атакой забьет. Надо продемонстрировать свой класс. «Спартак» может это сделать, при этом надо забить минимум 2-3 мяча», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Александр Мостовой, советский и российский футболист

«"Спартак» в этой паре выглядит явно сильнее. По составу, глубине и качеству футболистов разница есть. Тем более в Кубке у красно-белых хватает возможностей для ротации: можно кого-то поберечь, кому-то дать шанс, но уровень команды все равно должен оставаться высоким. «Родина» дома наверняка будет цепляться, для игроков такой матч — возможность громко заявить о себе и заодно показать что-то новому тренеру. Но если «Спартак» сыграет нормально и без лишних приключений, должен забирать здесь свои три очка. При этом ожидаю, что будет забито минимум три забитых мяча. Думаю, счет итоговый будет где-то 1:2 в пользу «Спартака», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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Кубок России
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
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