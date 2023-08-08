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Сегодня, 17:00

«Рубин» — «Локомотив»: трансляция матча FONBET Кубка России

«Рубин» и «Локомотив» сыграют в Кубке России 8 августа в 18.30
Валентина Глазко
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото ФК «Локомотив», Telegram

«Рубин» примет московский «Локомотив» в Казани в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ во вторник, 8 августа. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию кубковой игры «Рубин» — «Локомотив».

Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также за играми Кубка России сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе «Кинопоиск».

В 1-м туре Кубка страны пути РПЛ команда из Татарстана уступила «Ростову» с минимальным счетом. Автор единственного гола — Иван Комаров.

В предыдущем матче данного турнира железнодорожники на родном стадионе победили «Урал» со счетом 2:1.

Кубок России. Группа B
08 авг, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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