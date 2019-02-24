"Ростов" сыграет в желтой форме, "Краснодар" - в зелено-белой

Стало известно, в каких формах сыграют команды в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России "Ростов" - "Краснодар".
💪🏼💪🏼💪🏼– Football Club Rostov (@rostovfc) 24 февраля 2019 г.
Наша форма на #РостовКраснодар
Полевые игроки - в желтых футболках, синих шортах
Вратарь - в синем pic.twitter.com/fjyHFO7nuN
Как сообщает официальный Твиттер "Ростова", хозяева сыграют в желтых футболках и синих шортах. "Краснодар" выступит в полосатой зелено-белой форме, их вратарь - в черной.
Форма гостей #РостовКраснодар pic.twitter.com/zeXCxpisV7– Football Club Rostov (@rostovfc) 24 февраля 2019 г.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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