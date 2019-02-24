11:53 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Ростов" сыграет в желтой форме, "Краснодар" - в зелено-белой

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Стало известно, в каких формах сыграют команды в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России "Ростов" - "Краснодар".

 

Как сообщает официальный Твиттер "Ростова", хозяева сыграют в желтых футболках и синих шортах. "Краснодар" выступит в полосатой зелено-белой форме, их вратарь - в черной.

 

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Ростов - Краснодар

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/4 финала
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