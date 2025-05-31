«Ростов» — ЦСКА: прогнозы и коэффициенты на финал Кубка России
«Ростов» и ЦСКА встретятся в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра на стадионе «Лужники» в Москве начнется в 18.00 по московскому времени.
Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов считает фаворитом «Ростов».
«ЦСКА очень сложно играть против высокоинтенсивных команд. Армейцы имели проблемы с «Крыльями Советов», «Динамо» к ним хорошо подготовилось. В этом матче у ЦСКА будут большие проблемы в плане интенсивности и прессинга. Думаю, «Ростов» начнет делать это с первых минут, и ЦСКА может с этим не справиться. «Ростов» — фаворит для меня», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Комментатор Виктор Гусев ждет победу армейцев.
«На стороне ЦСКА — опыт и то, что команда на ходу. ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче после зимней паузы, а после этого — 11 побед, четыре ничьи и одно поражение», — сказал Гусев «Ставка TV».
Букмекеры оценивают шансы ЦСКА выше: коэффициент на победу армейцев в турнире составляет 1.60, на «Ростов» — 2.35.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России между ЦСКА и «Ростовом».
Судейство