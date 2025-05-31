Комличенко — о настрое «Ростова» на суперфинал с ЦСКА: «Готовы на 110 процентов»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о подготовке команды к суперфиналу FONBET Кубка России против ЦСКА.

«Ничего необычного, стандартный недельный цикл. Готовились физически. Предвкушение большой игры, праздника. Состояние отличное, готовы на 110 процентов. Не будет проблем с настроем. Кто помоложе — постараемся подготовить, чтобы не перегорели. Как свисток раздастся — все будет нормально», — заявил Комличенко на пресс-конференции.

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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