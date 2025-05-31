Николич — о суперфинале с «Ростовом»: «У ЦСКА есть уверенность в своих силах»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что армейцы уверены в своих силах перед суперфиналом FONBET Кубка России с «Ростовом».

— Все матчи были главными, но предстоит самый главный матч за трофей. «Ростов» очень неудобная команда. Мы в чемпионате не смогли их выиграть, у нас были ничья и поражение. В целом, у нас есть уверенность в наших силах. Мы единственная команда, которая не вылетела в Кубке России. Мы готовимся спокойно, аккуратно с уважением к сопернику.

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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