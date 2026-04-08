Кечинов о «Динамо» — «Краснодар»: «Если хозяева сдержат Кордобу, то шансы победить хорошие

Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Краснодар».

«Непредсказуемая игра. «Краснодар» очень неудобный соперник для «Динамо» в последние годы. Но сейчас будет совсем все иначе. В чемпионате давно уже ничего не светит, поэтому настрой будет на кубок. Настрой должен быть соответствующим! «Динамо» способно победить «Краснодар». Если сдержать Кордобу, то шансы хорошие», — сказал Кечинов «СЭ».

«Динамо» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в среду, 8 апреля. Начало — в 18.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.