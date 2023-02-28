Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» отреагировал на игру форварда «Спартака» Квинси Промеса в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (4:2). В этой встрече голландец отметился голом.

— Как оцените готовность «Спартака» по кубковому противостоянию с «Локомотивом»?

— Признаюсь, первый матч FONBET Кубка России истинного представления о состоянии «Спартака» и «Локомотива» мне не дал. Сказались и резкий переход из тепла в холод, и далеко не лучшее состояние поля. Это не те условия, которые позволяют командам полностью показать степень готовности. В первом тайме оно было выше у спартаковцев. А вот после перерыва все уже пошло под диктовку хозяев.

В ответном матче картина была уже иная. Все 90 минут обе команды держали предельный темп, жили атакой, забили шесть мячей. А это уже кубковый вариант! Правда, азарта и желания победить оказалось больше, чем игрового разума. Но это было зрелище, которое подтвердило: в физическом плане и «Спартак», и «Локомотив» в порядке.

Промес же своим примером доказал: при желании форму можно набрать самостоятельно. Очень симпатичный парень, который просто врос в спартаковскую жизнь. Спасибо, Квинси!

Хорош был и гол Игнатова, который, успев оценить обстановку, обводящим ударом переиграл Лантратова. Ну а гол Миранчука — из тех, что подают на сладкое.

Только не спрашивайте меня о пенальти... Еще тренером дал зарок: раз судья назначил, ничего уже не изменить. А после матча с «Антверпеном» судейскую работу вообще не обсуждаю. Хотя тогда ведь не было ВАР — и судили нас по-бандитски. Бог им судья!

Возвращаясь к матчу с «Локомотивом», признаюсь: порадовало в этой победе то, что, уверенно ведя в счете, «Спартак» шел вперед, атаковал, говоря спасибо болельщикам. Что, позвольте, сделаю и я.