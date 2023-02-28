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Сегодня, 13:09

КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики болельщиками в матче «Спартака» и «Локомотива»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по матчам FONBET Кубка России.

«Рассмотрим дисциплинарное нарушение футболиста Садулаева в матче «Уфа» — «Ахмат». Игрок и представитель клуба приглашены на заседание. По остальным матчам рассмотрим скандирование ненормативной лексики и нарушение дисциплинарного регламента», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» вышел в полуфинал турнира. Жеребьевка следующей стадии FONBET Кубка России состоится 2 марта.

Кубок России
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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