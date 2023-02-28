КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики болельщиками в матче «Спартака» и «Локомотива»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по матчам FONBET Кубка России.

«Рассмотрим дисциплинарное нарушение футболиста Садулаева в матче «Уфа» — «Ахмат». Игрок и представитель клуба приглашены на заседание. По остальным матчам рассмотрим скандирование ненормативной лексики и нарушение дисциплинарного регламента», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» вышел в полуфинал турнира. Жеребьевка следующей стадии FONBET Кубка России состоится 2 марта.