Роман Павлюченко: «Если Ларссон в каждой игре будет забивать по два, то через 7-8 туров «Спартак» может стать чемпионом»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

— Результативность Ларссона? Радует, что в Спартаке стал забивать нападающий. Это уже хорошо, — отметил Павлюченко в интервью клубной пресс-службе. — Наверное, тренер говорит ему правильные слова — где быть, где находиться. Не надо бегать по флангу, открываться в угловые флажки, а быть там, где надо. В сегодняшней игре он был в штрафной площади и делал свою работу. Если он в каждой игре будет забивать по два, то через 7-8 туров «Спартак» может чемпионом стать (смеется). Дай бог, мы только будем рады.

Сейчас всплеск пошел после «Локомотива», команда на подъеме, эмоции. Видно, что играют друг за друга. Это хорошо и радует.

— Команда добавила только в эмоциях, или пришел человек и сделал конкретные перестроения?

— При смене тренера происходит определенный всплеск, эмоции. Каждый футболист хочет показать новому тренеру, на что он способен. Может, это сейчас и произошло. Посмотрим, что будет дальше. Главное, чтобы не остановились. Две хорошие игры показали.

— Расскажите про два гола Джордана?

— В первом было хорошее открывание. Джикия отдал хороший пас. Джордан здорово пробил в дальнюю штангу. Так пробить тяжело, открываясь при этом к ближней штанге.

Во втором голе ему повезло — там отскочил мяч. Но розыгрыш был хороший — произошли красно-белые кружева.