6 августа, 19:21

ПСК в серии пенальти победил «Дружбу» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент

ФК ПСК обыграл «Дружбу» из Майкопа в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 10:9).

Основное время встречи завершилось вничью — на гол форварда «Дружбы» Евгения Рагулькина ответил нападающий ПСК Дмитрий Нечаев.

В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 10:9. Один из забитых пенальти в серии получился курьезным — после удара мяч попал в перекладину, подлетел вверх, а после залетел в ворота «Дружбы».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
06 августа, 17:00. Кубань (Краснодар)
ПСК
1:1
Дружба

ПСК вышел в следующий раунд Кубка страны. Там их соперником станет «Кубань».

2DROTS — «Торпедо» Владимир: онлайн-трансляция матча Кубка России

ПСК реализовал курьезный пенальти в серии с «Дружбой» — мяч подлетел после удара в перекладину и опустился в ворота (видео)

