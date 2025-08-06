ПСК в серии пенальти победил «Дружбу» в Кубке России

ФК ПСК обыграл «Дружбу» из Майкопа в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 10:9).

Основное время встречи завершилось вничью — на гол форварда «Дружбы» Евгения Рагулькина ответил нападающий ПСК Дмитрий Нечаев.

В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 10:9. Один из забитых пенальти в серии получился курьезным — после удара мяч попал в перекладину, подлетел вверх, а после залетел в ворота «Дружбы».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

06 августа, 17:00. Кубань (Краснодар)

ПСК вышел в следующий раунд Кубка страны. Там их соперником станет «Кубань».