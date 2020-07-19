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«Проиграли самый важный матч года. Кто-то должен отвечать». Парфенов объяснил решение уйти из «Урала»

17:03
Дмитрий Парфенов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Парфенов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Уралв» Дмитрий Парфенов на пресс-конференции после полуфинала Олимп Кубка России против «Химок» (1:3) заявил, что готов отвечать за результат. Ранее тренер сообщал, что подаст в отставку.

— Проиграли самый важный матч года, — приводит слова Парфенова официальный сайт «Урала». — Конечно, кто-то должен отвечать. Наверное, главный тренер должен ответить.

После 0:3 в перерыве в раздевалке разговор был, скажем так, не для прессы. Акцентировали внимание на игровых моментах. Получили голы из ничего.

Потеря концентрации. С чем она связана? Значит, что-то не донесли. На такие матчи надо выходить и быть готовыми биться на жилах.

Какое оправдание? Оправдания нет. Остается только пожелать «Химкам» удачи в финале.

Урал — Химки

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/

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