Президент «Урала»: «После поражения от «Ростова» мне стыдно выходить в город»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение от «Ростова» (1:3) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это было бы другое дело», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

В составе «Урала» мяч забил Гильерме Шеттине. У «Ростова» голы оформили Иван Комаров, Денис Терентьев и Николай Комличенко.

В турнирной таблице чемпионата России екатеринбуржцы занимают 13-е место, набрав 23 очка в 23 матчах.