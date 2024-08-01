Президент «Амкала» о победе в матче Кубка России: «Пару дней повыпендриваемся и будем дальше готовиться»

Президент «Амкала» Герман Попков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Коломной» (8:1) в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России.

«Очень приятно так начинать путь в Кубке России. Но самые важные матчи будут еще впереди. Смогли быстро забить гол и дальше, наверное, «Коломна» посыпалась. Как будем отмечать? Получим премиальные от партнера, пару дней повыпендриваемся и будем дальше готовиться к матчам Кубка», — сказал Попков «СЭ».

«Амкал» вышел во второй раунд пути регионов и встретится с «Велесом» из Москвы.