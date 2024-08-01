Тренер «Коломны» — о 1:8 от «Амкала»: «Ни о каком нечестном характере игры тут и говорить не стоит»

Главный тренер «Коломны» Александр Куранов прокомментировал поражение в первом квалификационном раунде FONBET Кубка России от «Амкала» (1:8).

— В интернете много разговоров о том, что игра могла быть договорной. Будете разбираться с футболистами?

— Да нет. Ни о каком нечестном характере игры тут и говорить не стоит. У нас три дня назад в Туле была тяжелая игра. Плюс у многих игроков были травмы, и они играли с ними, поэтому не могли в полной мере так динамично поддерживать игру. Плюс не каждый наш игрок привык психологически: такие громкие трибуны, кричалки — все это наслоилось. Немного не справились ребята.

— Ваши коллеги тренеры говорили, что медиафутбол — это несерьезно, и они не видят в этом перспектив. Как вы относитесь к медиафутболу?

— Я скажу о конкретном нашем сегодняшнем сопернике «Амкале». Мы очень серьезно готовились к матчу, так как знали, что у них очень профессиональный подход, начиная от тренерской подготовки и заканчивая всей рабочей системой. Они работают в профессиональном цикле и своим подходом практически не отличаются от профессиональных команд. Это я говорю конкретно об «Амкале». Что представляют из себя другие команды, я сказать не могу.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки «Коломны» сделали ставки против своей команды.

Денис Сафонов